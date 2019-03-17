«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» حاضرة في المؤتمر الدولي للموهبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، في الدورة الأولى من «المؤتمر الدولي للموهبة والإبداع»، الذي نظم أخيراً في مملكة البحرين، تحت شعار «الابتكار في تربية الموهوبين: خريطة طريق لاستثمار العقول».

وترأس وفد المؤسسة خلال المؤتمر، عضو مجلس الأمناء الدكتور خليفة السويدي، بحضور مدير إدارة الموهوبين الدكتورة مريم الغاوي.

ونظمت جامعة الخليج العربي البحرينية المؤتمر بالتعاون مع الجمعية العالمية لأبحاث تطوير الموهبة والتميز. وشارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي كبرى المؤسسات التعليمية في المنطقة والعالم، ونخبة من خبراء التعليم والباحثين الأكاديميين، وذلك من أجل مناقشة أحدث المستجدات في مجال تربية الموهوبين والمبدعين.

وقال السويدي، خلال كلمته في المؤتمر: «نحن سعداء بالمشاركة لنفتح معاً آفاقاً جديدة من العمل المشترك في رعاية المواهب، وإيجاد أفضل الوسائل والحلول للارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، لاسيما في مجال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي باتت الركيزة الأساسية للتطوّر والتقدم في كل المجالات». وأضاف: «طالما كانت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بدعم من قيادة دولة الإمارات الرشيدة، سباقة في رعاية المواهب وإيجاد أفضل الحلول والسياسات للارتقاء بالنظم التعليمية من خلال جائزة المؤسسة الرائدة منذ أكثر من عقدين من الزمن، التي حققت خلالها المؤسسة العديد من الإنجازات المشهودة، إلى أن باتت مركزاً علمياً عالمياً يزخر ويحتفي بالمواهب والمبتكرين». وتابع السويدي: «نهدف من خلال مشاركتنا في المؤتمر إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التجارب التعليمية والأبحاث الأكاديمية التي توفر لنا إضافة نوعية في مسيرتنا لإعداد جيل من المبتكرين القادرين على استكمال مسيرة التنمية وتحقيق الرخاء والازدهار لأوطاننا».

وكرّمت جامعة الخليج العربي مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بصفتها شريكاً استراتيجياً للمؤتمر خلال حفل الافتتاح، وتسلم التكريم الدكتور خليفة علي السويدي.