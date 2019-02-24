محمد بن زايد يعزِّي أبناء عبدالله بن غليطة الغفلي في وفاة والدتهم

المصدر: عجمان - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى كلٍّ من: حسن عبدالله بن غليطة الغفلي، والسكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد عبدالله بن غليطة الغفلي، ومدير مكتب حاكم عجمان طارق عبدالله بن غليطة الغفلي، ومحمد وراشد عبدالله بن غليطة الغفلي، في وفاة المغفور لها والدتهم.

وأعرب سموه خلال زيارته، أمس، مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.