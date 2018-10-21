محمد بن سعود ومكتوم بن محمد يحضران أفراح الغرير والعتيبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله بن أحمد الغرير؛ بمناسبة زفاف نجله عزّان إلى كريمة سلطان بن محمد العتيبة. كما حضر الحفل - الذي أقيم في مجلس عبدالله الغرير - بدبي، مساء أمس، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي، وسعيد بن محمد الكندي، إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وأقارب العروسين.