وفد «حـرة عجمـان» يـزور المخيـم الإماراتـي الأردنـي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار وفد من منطقة عجمان الحرة برئاسة مديرة التسويق والاتصال والعلاقات العامة بمنطقة عجمان الحرة رفيعة علي السويدي، المخيم الإماراتي الأردني بمحافظة الزرقاء والمستشفى الميداني بالمفرق في المملكة الأردنية الهاشمية، للتعرف إلى المخيم ومكوناته وتفقد أحوال اللاجئين السوريين وأسرهم والخدمات التي يوفرها الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين المقيمين في المخيم وفي عدد من المخيمات الأخرى بالأردن. وكان في استقبال الوفد مدير المخيم الإماراتي بالأردن محمد مبارك المنصوري، ومدير المستشفى الدكتور يوسف النعيمي، واطلع أعضاء الوفد من خلال عرض فيلم مفصل عن سير العمل على أهداف المخيم وأقسامه ومكوناته والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والدور الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي لخدمة اللاجئين السوريين وأسرهم، بالإضافة إلى زيارة المستشفى الإماراتي الأردني بمنطقة المفرق الأردنية. وقام وفد منطقة عجمان الحرة بجولة ميدانية في المخيم ابتدأها بزيارة المدرسة حيث اطلع الوفد الزائر على سير الدراسة بمدارس المخيم، بعدها زار كلاً من المجمع الثقافي وقاعة المناسبات ومشغل أمنا فاطمة للتطريز والحياكة الخاص بتعليم اللاجئات السوريات مهنة الخياطة لتعود عليهن بمردود مالي خلال إقامتهن بالمخيم وفي المستقبل، وفي ختام الجولة قام أعضاء الوفد بزيارة المركز الطبي بالمخيم والتعرف إلى جميع اقسامه المختلفة، إضافة الى تفقد مستودعات المخيم الخاصة بتخزين جميع المواد التموينية والاستهلاكية.