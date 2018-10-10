مطارات أبوظبي تحتفل بأسبوع خدمة العملاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت مطارات أبوظبي أخيراً فعالية خاصة، احتفاءً بـ«أسبوع خدمة العملاء» الذي انطلق في الأول من شهر أكتوبر الجاري واستمر لمدة خمسة أيام، تقديراً للدور المهم الذي تلعبه مراكز خدمة العملاء وموظفوها في ضمان تحقيق أعلى معايير التميز لإسعاد المسافرين عند استخدامهم مرافق مطار أبوظبي الدولي.

وشملت الفعالية تناوب عدد من أعضاء فريق الإدارة العليا في مطارات أبوظبي على تولي مهام موظفي خدمة العملاء في المطار لنحو ساعة تقريباً إلى جانب زملائهم لخدمة المسافرين، من بينهم الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، والرئيس التنفيذي المفوض، والرئيس التنفيذي التجاري. وقال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي برايان تومبسون: «يعكس احتفالنا بأسبوع خدمة العملاء تقديرنا لأهمية الدور الذي يقوم به موظفو خدمة العملاء في تقديم صورة إيجابية عن عملنا من اللحظة التي يصل فيها المسافرون وحتى مغادراتهم، فهم يقومون بدور مميز في تلبية احتياجات المسافرين بإيجابية وسعادة، إلى جانب حرصهم على تجسيد أصول الضيافة العربية والإماراتية الأصيلة».

يذكر أنه يجري الاحتفال بأسبوع خدمة العملاء خلال أول أسبوع من شهر أكتوبر من كل عام، من قبل الشركات والمؤسسات الموجهة نحو العملاء في جميع أنحاء العالم، والتي تدرك أهمية التميز في خدمة العملاء لنجاحها.