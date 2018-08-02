فتيات «الحمرية» يتدرّبن على المشغولات اليدوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت منتسبات ملتقى الحمرية الصيفي في الورشة التدريبية، التي حملت موضوعات ذات الصلة بالمشغولات اليدوية، بهدف إنتاج العديد من المجسّمات والأشكال التراثية والفنية، في إطار مشاركة نادي الحمرية في فعاليات النشاط الصيفي لمجلس الشارقة الرياضي، الذي يقام تحت شعار «عطلتكم غير»، ويحفل بالأنشطة الصيفية المتنوّعة.

وتضمنت الورشة تعليم الفتيات المشاركات خياطة الملابس التراثية والغزل للمنتجات الصوفية، خصوصاً تلك المرتبطة بالتقاليد التراثية والعادات الشعبية، حيث وفر النادي كل المستلزمات والاحتياجات التدريبية للفتيات من مختلف الأقمشة وغيرها من المواد.

واعتبرت المشرفات القائمات على البرنامج التدريبي، أن البرنامج يأتي للدلالة المهمة والحفاظ على الصناعات اليدوية التقليدية والوطنية، وتعريف الأجيال بالدور الرائد والطليعي الذي كانت تقوم به المرأة الإماراتية بجانب الرجل.