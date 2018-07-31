حلا الترك تغني في آخر يوم لـ«مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تختتم الفنانة البحرينية حلا الترك «مفاجآت صيف دبي» بحفل غنائي مجاني، تحييه نجمة برنامج «Arabs Got Talent» لعام 2011، يوم السبت المقبل في دبي فستيفال سيتي مول.

الزوار والمقيمون في آخر يوم لمفاجآت صيف دبي المنظمة من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، سيحظون بفرصة الاستمتاع بحفل يملؤه الفرح والترفيه، تحييه الفنانة البحرينية التي رشحت لجائزة اختيار أطفال نكلوديون، والتي ستطربهم بباقة من أجمل أغانيها مثل أغنية «هابي هابي» و«نامي وجاء القمر» ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً في دبي فستيفال سيتي مول، بالإضافة الى ذلك، ستكشف حلا في روبنسونس بدبي فيستيفال سيتي مول عن التشكيلة الحصرية والجديدة من العلامة «بوكا آند بوكا»، وذلك يوم السبت أيضاً ابتداءً من 6 حتى 7 مساءً. وتعتبر «مفاجآت صيف دبي» جزءاً من تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يضم أيضاً مهرجانات تسوّق وأيام تخفيضات كبرى، وتجارب تسوّق حصرية، ومناطق ترفيهية، تهدف كلها إلى تعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مساهماً رئيساً في اقتصاد دبي.