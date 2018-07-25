أهالي الفحلين: «لنجعل صيفهم غير في عام زايد الخير»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

نفذت قبيلة النقبيين وأهالي منطقة الفحلين برأس الخيمة، مبادرة «لنجعل صيفهم غير في عام زايد الخير»، ضمن سلسلة مبادراتها لـ«عام زايد 2018»، وشملت المبادرة «توزيع وجبات» على عمال الإنشاءات في منطقة الفحلين بحضور عدد من أهالي المنطقة وأبنائها.

وتأتي المبادرة في إطار البرامج والأنشطة المجتمعية التي يشارك بها أهالي المنطقة أفراد المجتمع، خصوصاً هذه الفئة للتخفيف عنهم من حرارة الجو، وإشعارهم بأن الجميع يعمل من أجلهم للمساهمة في دعم مختلف الأنشطة الإنسانية والخيرية، وتشجيع أفراد المجتمع على التعاطف والتكافل والترابط.

كما تأتي في إطار حرص أهالي منطقة الفحلين على تكريس قيم التكافل الإنساني في المجتمع، وتجسيد قيم ومبادئ الإنسانية الراسخة في ديننا الحنيف ومجتمعنا الإماراتي، المتمثلة في البذل والعطاء من أجل الآخرين، والحرص على مد أواصر العلاقات والمشاعر النبيلة معهم.