قائد عام شرطة رأس الخيمة يُكرّم متعاونين

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

كرّم قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، مدير فرع الخدمات المساندة بالعمليات المركزية النقيب عبدالرحمن محمد إبراهيم الصرومي، وملازماً أول ناصر محمد النوى، والسيد أحمد عبدالله أوحيد الشميلي، نظير مبادرتهم الإيجابية بإنقاذ حياة طفل عربي لم يتجاوز العامين بَعْدُ، كان محتجزاً داخل مركبة في منطقة شمل برأس الخيمة.

وثمن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي شعور المكرمين المطلق بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية تجاه أفراد المجتمع، باختلاف أعراقهم وأجناسهم وتعدد ثقافاتهم، مؤكداً أن هذا التكريم تقدير لشعورهم النبيل والإنساني بإنقاذ حياة طفل من خطر الاختناق، أو التعرض للموت، مثمناً عمق إحساسهم وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية كمواطنين، واستعدادهم لتقديم الدعم والعون الإنساني لأفراد الجمهور، حرصاً منهم على تعزيز الأمن والاستقرار، اللذين يأتيان في مقدمة أولويات الأجهزة الشرطية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى.

وأضاف بن علوان أن شرطة رأس الخيمة حريصة كل الحرص على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار، اللذين يعدان مسؤولية جماعية، تؤكدها جميع الجهات والمؤسسات المحلية في الدولة، عبر نشر مفهوم الثقافة الإيجابية في التفاعل مع البيئة المحيطة، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، حفاظاً على تجسيد صورة المواطن الإيجابي.