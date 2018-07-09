المري يلتقي مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أعضاء مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، وذلك بعد انتخابه لبنى العوضي الطالبة في جامعة الغرير في مجال الهندسة المعمارية رئيساً للمجلس، والطالبة روضة شهاب من جامعة زايد نائباً للرئيس.

وهنأ المري أعضاء مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات على اختيارهم، حاثاً الجميع على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئ المجلس من أجلها، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعمهم، ودعاهم إلى أن يكونوا سباقين في طرح الأفكار والمبادرات الجديدة والنوعية التي تخدم أبناء جيلهم، ويكون لها بصمة نوعية في المجتمع.

وأكد السلال أن المجلس الذي أعلن عن تشكيله القائد العام لشرطة دبي، في مايو الماضي، يهدف إلى المساهمة الفعالة في دعم الطلاب، وتشكيل حلقة وصل بين القيادة العامة لشرطة دبي وطلبة الجامعات والكليات، والبحث عن الأفكار والمبادرات العالمية، وتقديم الأفكار غير المسبوقة في ما يتعلق بالعمل الشرطي وتطلعات الشباب.