أسباب تساقط الشعر.. وطرق المواجهة

يعتبر تساقط الشعر كابوساً مزعجاً للمرأة، إذ يُفقدها التاج الذي يزين رأسها، فما أسباب تساقط الشعر؟ وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذين السؤالين، أوردت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال، أنه يتم تشخيص تساقط الشعر عندما يتجاوز التساقط المعدل الطبيعي الذي يراوح بين 70 و100 شعرة تقريباً، مع استمرار هذه الحالة لفترة طويلة.

وأضافت أن تساقط الشعر يرجع إلى أسباب عدة، تتمثل في التقلبات الهرمونية (خلال مرحلة الحمل أو انقطاع الطمث)، ونقص العناصر الغذائية (مثل الحديد والزنك وفيتامين B5)، واختلال وظائف الغدة الدرقية، وسوء العناية بالشعر.

وتشمل الأسباب أيضاً الاستعداد الوراثي والتأثيرات البيئية، أو تناول بعض الأدوية، إضافة إلى التوتر النفسي.

ويمكن مواجهة تساقط الشعر باستخدام منتجات نمو الشعر التي تستهدف عادة جذور الشعر، مع تطبيقها بشكل منتظم وطويل الأمد، إذ إنها تُعزّز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتُزود البصيلات بالمغذيات أو تُطيل مرحلة نمو الشعر.

وتشمل المكونات الفعالة التي تُعزز نمو الشعر، مكونات طبية مثل: مينوكسيديل الذي يُطيل مرحلة نمو بصيلات الشعر، وبالتالي يُعزز نمو الشعر من خلال تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

كما تشمل المكونات الفعالة التي تُعزز نمو الشعر، مكونات غير طبية، مثل الكافيين الذي يُحفز الدورة الدموية في فروة الرأس ويُنشط جذور الشعر، كما أنه يُطيل عمر بصيلات الشعر ويحميها من التأثيرات المثبطة لهرمون «ديهيدروتستوستيرون». ومن خلال تحسين إمداد جذور الشعر بالمغذيات، يمكن تحفيز نمو الشعر وإبطاء تساقطه.

ويُعدّ الكيراتين أهم بروتين هيكلي في الشعر. ويمكن لإمدادات إضافية من الكيراتين أن تُجدد الشعر التالف، وتُصلح المناطق الهشة، وتُغذي الشعر القوي.

أما فيتامين B5 فيدعم انقسام الخلايا، وإمداد بصيلات الشعر بالطاقة، وهو أمر ضروري لنمو شعر صحي.

ويعد البانثينول المادة الأولية لفيتامين B5، ويُعزز تجديد فروة الرأس ويُحسن توازن رطوبتها، علماً بأن فروة الرأس الصحية والرطبة تُهيئ ظروفاً مثالية لنمو الشعر. وفي الوقت نفسه، يُهدئ البانثينول البشرة المتهيجة أو الجافة، وبالتالي يمكن أن يساعد بشكل غير مباشر في تقليل تساقط الشعر الناتج عن مشكلات الجلد.

وتعتمد فاعلية منتجات نمو الشعر بشكل كبير على مكوناتها وسبب تساقطه، فبينما تُحفز المكونات النشطة المختبرة طبياً نمو الشعر، غالباً ما تُعزز منتجات التجميل تأثيرها المُغذّي والمُقوّي، ما يجعل الشعر يبدو أقوى وأكثر كثافة.

. يمكن لإمدادات إضافية من الكيراتين أن تُجدّد الشعر التالف، وتُصلح المناطق الهشة.