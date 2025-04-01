الصين تشعل المنافسة: سيارة كهربائية بفخامة طائرات الدرجة الأولى

أطلقت شركة «نيو» (Nio) الصينية أيقونتها الكهربائية ET9 الفارهة، التي تسعى من خلالها إلى إشعال نار المنافسة مع الموديلات الفاخرة مثل سيارة مرسيدس من الفئة S وسيارة بي إم دبليو من الفئة السابعة.

وتأتي السيارة الصالون الكهربائية ET9 الجديدة بطول 32ر5 أمتار، وتمتاز بتصميم بسيط يتخلى عن أضواء LED وتطعيمات الكروم، ولكنه يلفت الأنظار من خلال فخامة جذابة ومبهجة وغير مبالغ فيها.

وتبدأ الفخامة من المقصورة الداخلية، والتي تضم شاشات كاملة السطح ومرتبة بعناية في قمرة القيادة. وبفضل قاعدة العجلات بطول 25ر3 أمتار وأربعة مقاعد فقط فإن الشركة الصينية تعد العملاء برحابة ومستوى راحة لا يتوافر إلا في طائرات الدرجة الأولى.

وليس من المستغرب أن يتحول المقعد الخلفي بضغطة زر إلى مقعد استرخاء مع مسند الساقين، كما يشتمل المقعد الأمامي على مسند للقدمين. وبطبيعة الحال تشتمل جميع المقاعد الأربعة على وظائف تدفئة وتهوية ووظيفة التدليك، بالإضافة إلى طاولة عمل وخزنة للأشياء الثمينة.

وبينما تزخر السيارات الفاخرة الأخرى بدرج المشروبات فإن شركة نيو تقدم ما يشبه المطبخ الصغير، علاوة على أن درج المشروبات الموجود أسفل مسند الذراع الأوسط يحتفظ بالمشروبات حتى درجة حرارة 2 مئوية تحت الصفر، بالإضافة إلى إمكانية تسخين الطعام حتى درجة 55 مئوية.

ومن ناحية أخرى، تسعى شركة نيو إلى إحداث طفرة تقنية، ولذلك فإنها زودت السيارة الصالون بمنصة Drive-by-wire جديدة مع تقنية SkyRide؛ حيث أوضحت الشركة الصينية أن السيارة الفارهة الجديدة تعتمد على نظام توجيه إلكتروني بدون الاتصال الميكانيكي، وهو ما يتيح توجيه العجلات الخلفية في اتجاه السير أو عكسه.

وتشتمل باقة التجهيزات على نظام تعليق هيدروليكي سريع للغاية مع محركات بقدرة 48 فولت، وهو ما يعني إمكانية إعادة الحوسبة 1000 مرة في الثانية، ويقوم هذا النظام برفع أو خفض كل عجلة بمقدار يصل إلى 20 سم، وبالتالي لا يشعر الركاب بالمطبات والحفر الموجودة على الطريق.

وبفضل نظام التعليق قد لا يشعر قائد السيارة بمطبات السرعة أو حتى الأرصفة، ولا يحدث أي اضطراب بالسيارة في حالة حدوث انفجار بإطارين أثناء السير بسرعات عالية؛ إذ يقوم نظام التعليق بمعادلة الفرق في الارتفاع بسرعة عن طريق نظام التعليق المتوائم، وتستمر السيارة في طريقها إلى أن يضغط السائق على دواسة المكابح.

ولا تقتصر تجهيزات سيارة نيو ET9 على الكاميرات والمستشعرات الرادارية فحسب، بل إنها تعتمد أيضاً على قاعدة بيانات سحابية يتم فيها تخزين أسطول نيو بالكامل، في الصين على الأقل، يتم فيها تخزين كل صدمة أو مطب مر عليه سيارة نيو.

وليس من المستغرب تمتع السيارة الصينية الجديدة بمواصفات تقنية مدهشة؛ لأن الشركات الصينية أثبتت حالياً أنها في طليعة الشركات العالمية في إنتاج السيارات الكهربائية، وتعتمد سيارة نيو ET9 الجديدة على بطارية سعة 100 أو 120 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 750 كلم.

ويتم إعادة شحن البطارية بقدرة أكثر من 600 كيلووات، وبالتالي فإنه يمكن إعادة شحن البطارية لمدة 5 دقائق في أفضل الأحيان لقطع مسافة إضافية تزيد على 250 كلم.

ولا تقتصر مزايا السرعة في سيارة نيو ET9 أثناء شحنها فقط، بل تنطلق بسرعة كبيرة أيضاً على الطرقات؛ حيث تتضافر جهود المحركين لدفع السيارة الفارهة بقوة 520 كيلووات/707 حصان وبعزم دوران أقصى 700 نيوتن متر. وتنطلق السيارة، التي يصل وزنها إلى ثلاثة أطنان، من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر4 ثوان.

وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة يمكن أن تنطلق السيارة الكهربائية على الطرق السريعة بسرعة قصوى تبلغ 220 كلم/س، كما أنها تنطلق بحيوية ورشاقة على الطرق الريفية. ويتعين على السائق التعود على المقود المربع الشكل تقريباً من أجل التمتع بأسلوب قيادة سلس.