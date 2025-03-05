"مسرّة ليفينج" تطلق الجيل الجديد من أرضيات Kiwi في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت "مسرّة ليفينج" Messara Living عن إبرامها شراكةً حصرية تجمعها بشركة "كيوي" Kiwi، بهدف جلب الأرضيات الثورية الشكل والشديدة المتانة والفائقة المرونة إلى منطقة الشرق الأوسط. هذا التعاون هو الأوّل بين "مسرّة ليفينج" و"كيوي"، ويضمن توفير الحلول المبتكرة، والأرضيات الصديقة للبيئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

و"كيوي" هي علامةٌ تجارية أوروبية فاخرة للأرضيات، تشتهر بالتصاميم المتطوّرة والمستدامة التي تطلقها، والمصنوعة بنسبة 80% من الخشب المعاد تدويره، و20% من الورق وموادّ التغليف، ما يعني أنّ منتجات "كيوي" خاليةٌ تماماً من مركّبات "البولي كلوريد الفينيل"، وكذلك من الانبعاثات السامة، ويضمن بالتالي بيئةً داخلية صحية بالكامل لمستخدميها. لا تقتصر ميزات هذه الأرضيات على كونها نباتيةً وصديقةً للبيئة فحسب، بل هي أيضاً مقاومة للماء لمدةٍ تصل حتى سبعة أيام، ما يكرّسها خياراً تغييرياً جذرياً في مجال حلول الديكور الداخليّ الحديثة. تأتي أرضيات "كيوي" بستة ألوانٍ حصرية، وهي متوفرة حالياً لدى صالة عرض "مسرّة ليفينج".

أمسيةً حصرية

احتفالاً بهذا الحدث، استضافت "مسرّة ليفينج" أمسيةً حصرية في فرعها الذي جرى افتتاحه حديثاً في شارع أم سقيم- البرشاء 2، جَمَع عملاء وضيوفاً مرموقين ومقاولين ومؤثرين بارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم منار العلي ومروة الصباغ، إلى جانب مصمّمين من مجموعاتٍ عقارية مرموقة، مثل "شوبا". خلال هذه المناسبة الاحتفالية، استمتع الحضور بأوقاتٍ رائعة برفقة الموسيقى المباشرة والألعاب التفاعلية، وتناولوا العصائر الطازجة، كما شاركوا بجولةٍ في الصالة، تعرّفوا خلالها على العروض المتميّزة من "مسرّة ليفينج"، مثل قطع السجّاد الخارجيّ القابلة للتخصيص، والمنتجات المصنوعة من ألياف "السيزال" الطبيعية، والقطع الرائعة من أبرز العلامات التجارية الأوروبية الراقية في عالم الأثاث الخارجيّ.

وأكثر المحطات تميّزاً في هذا الحدث كانت جلسة الحوار النقاشية التي شاركت فيها "شهد السلمي"، مديرة التسويق والعلاقات العامة لدى "مجموعة مسرّة"، و"روبرت شنايدر"، المدير الإداري للمبيعات والتسويق لدى شركة "كيوي"، و"فابيان كوليكر"، رئيس قسم التسويق في الشركة، و"جيرهارد فيشر"، وكيل المبيعات فيها.

وأتاحت هذه الجلسة للمشاركين فيها والحضور استكشاف الميزات الفريدة من نوعها التي تتحلّى بها "كيوي"، لناحية تصنيعها أوّل أرضياتٍ خشبية طبيعية ذات نظام تثبيتٍ مقاومٍ للماء، إلى جانب سمات الاستدامة والابتكار التي تتمتع بها.

ولإضفاء المزيد من الحماسة على الأجواء الرائعة التي شهدها هذا الحدث، أقيم سحبٌ فاز بنتيجته ثلاثة محظوظين بتجديدٍ كامل لأرضيات غرف المعيشة لديهم، تقدمة "كيوي" و"مسرّة ليفينج"، وكان ختامه مذهلاً، مع عرضٍ حصريّ اطلع خلاله الحضور على مشاريع التعاون المستقبلية بين "كيوي" وأبرز المصمّمين في المنطقة.

يمكنكم معرفة المزيد عن "كيوي" واستكشاف حلول الأرضيات المبتكرة منها لدى صالة عرض "مسرّة ليفينج" في شارع أم سقيم، دبي.