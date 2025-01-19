من حيث انطلق فيروس كورونا.. كيف تبدو ووهان في الذكرى الخامسة للجائحة؟

بعد مضي خمس سنوات على جائحة كوفيد، بات المستشفى المسبق البناء الذي شيّد على عجل خلال 10 أيام في ووهان من حيث انطلق الفيروس، مهجوراً مع طي السكان والسلطات صفحة الأزمة الصحية.

قام آلاف العمال بتشييد مستشفى هوشنشان المهجور الآن، خلف أسوار في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين حيث تم رصد الفيروس لأول مرة.

وفي 23 يناير 2020، وللتصدي لانتشار فيروس غير معروف آنذاك، أعلنت سلطات ووهان العزل التام للمدينة والذي استمر لمدة 76 يوماً. وكان ذلك بداية تطبيق لسياسة صحية صارمة في الصين تقوم على مراقبة حركة التنقل وفرض حجر صحي الزامي وإجراء فحوص لكشف الاصابة، الامر الذي أنذر بالاضطرابات العالمية التي أعقبت ذلك.

اليوم تبدو مناطق التسوق المزدحمة والازدحام المروري في المدينة بعيدة كل البعد من الشوارع المقفرة تماماً والمستشفيات المليئة بالمرضى، التي شكلت دلالة لأول عملية عزل في العالم لاحتواء فيروس كورونا.

وقال جاك (20 عاماً من سكان ووهان) لـ«وكالة فرانس برس»: «السكان يمضون قدماً وباتت هذه الذكريات بعيدة كل البعد بالنسبة اليهم». وكان طالباً خلال فترة العزل وأمضى قسماً كبيراً من عامه الدراسي في التعلم من بعد.

وأكد قبل أيام من الذكرى الخامسة للعزل: «لدينا دائماً الانطباع بأن هذه السنوات كانت صعبة للغاية... لكن حياة جديدة بدأت».

وفي الموقع الذي استضاف سوق هوانان، حيث يرجح العلماء أن الفيروس قد يكون انتقل من الحيوانات إلى البشر، تم بناء جدار أزرق لإخفاء الأكشاك المهجورة.

وعندما توجه مراسلو «فرانس برس» إلى الموقع، كان عمال يضعون الزينة بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، على نوافذ الطابق الثاني من السوق حيث لاتزال هناك محال لبيع النظارات. ولا دليل يذكر بأهمية المكان، إذ لم يشيد أي نصب لتكريم ضحايا الوباء.

وكثرت الانتقادات على الساحة الدولية حول تستر السلطات الصينية على الحالات الأولى في ديسمبر 2019. ونقلت أكشاك السوق القديمة إلى منطقة جديدة خارج وسط المدينة.

لكن الوباء يبقى موضوعاً حساساً. ويرفض نحو 10 بائعين في «سوق هوانان الجديد» كما يسمى اليوم، التحدث في الموضوع.

وقال صاحب كشك شرط عدم الكشف عن هويته إن «الأعمال لم تعد جيدة كما كانت عليه».

أحد الأماكن النادرة لإحياء ذكرى العزل يقع بجوار مستشفى هوشنشان السابق: محطة وقود تستخدم أيضاً «قاعدة توعية لمكافحة وباء كوفيد-19». وعلى أحد الجدران الجدول الزمني للعزل مع صور باهتة للرئيس شي جينبينغ الذي زار ووهان في مارس 2020.

وقال موظف إن هناك مبنى صغيراً يضم معرضاً آخر لكنه يفتح «فقط عندما يأتي المسؤولون لزيارته».

الأكيد هو أن المدينة استعادت نبض الحياة الذي فقدته خلال تفشي جائحة كوفيد.

وفي الصباح، يتوافد السكان إلى السوق المكتظة في شارع شانهايغوان المتخصص في وجبات الفطور حيث يأتون لتناول الشعرية أو الكعك. وفي شارع تشوهي هانجي التجاري الراقي، يأتي الأفراد للتنزه مع كلابهم ويرتدي الشباب أحدث صيحات الموضة، بينما ينتظر آخرون لطلب الشاي بالحليب.

وترى شين زيي من سكان المدينة أن السمعة السيئة التي التصقت بووهان خلال الجائحة، كان لها في النهاية تأثير إيجابي إلى حد ما، مما أدى إلى تدفق السياح بأعداد كبيرة.

وتقول: «الجميع باتوا يهتمون أكثر بووهان التي تعرف اليوم بمدينة الأبطال».