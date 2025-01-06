4 نصائح لمواجهة شيخوخة الجلد

تعد المسام الكبيرة مشكلة جمالية تؤرق الكثيرات، إذ تجعل البشرة تبدو بمظهر صعب، وتُسرّع شيخوخة الجلد، ما يسلب المرأة رقتها وأنوثتها.

وأوردت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال، أن المسام الكبيرة ترجع في معظم الحالات إلى العامل الوراثي، إذ تميل المرأة ذات البشرة الدهنية إلى نشوء المسام الكبيرة، مشيرة إلى أن حجم المسام يتأثر أيضاً بالعوامل البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية، وأسلوب الحياة الشخصي (مثل النيكوتين والكحول والنظام الغذائي غير الصحي والتوتر النفسي)، إضافة إلى عملية الشيخوخة الطبيعية.

وعن سبل مواجهة المسام الكبيرة، أوضحت المجلة أنه يمكن تصغير حجم المسام من خلال طرق عدة، في مقدمتها التقشير الكيميائي، والكشط الدقيق للجلد، والعلاج بالليزر، والعناية السليمة.

وفي التقشير الكيميائي تعمل أحماض الفواكه على إزالة الطبقة العليا من الجلد، ومن ثم تتجدد البشرة، وتبدو أكثر نضارة وشباباً، وأصغر حجماً.

وغالباً ما يتم دمج الكشط الدقيق للجلد مع التقشير الكيميائي، إذ تُزال الطبقة العليا من الجلد ميكانيكياً باستخدام رأس كشط مزود بملحق ماسي، ما يقلل حجم المسام ويجعل البشرة تبدو أكثر استواء.

ويعمل العلاج بالليزر على تحفيز إنتاج الكولاجين، وتكوين خلايا جلدية جديدة، ويصبح حجم المسام أصغر.

ومن المهم العناية السليمة بالبشرة، فعلى سبيل المثال لا ينبغي غسل الوجه بشكل متكرر، إذ يكفي غسله مرتين يومياً، صباحاً ومساء، ومن المثالي استخدام مستحضر تنظيف مرطب وذي رقم هيدروجيني (pH) محايد. وينبغي تجنّب منتجات العناية ذات القوام الكريمي والدهني، ويُفضل استخدام المنتجات ذات القوام الخفيف أو المواد الهلامية المنعشة والمرطبة.

وبالنسبة للبشرة الدهنية جداً التي تنتج دهوناً زائدة ولها مسام كبيرة، يوصى باستخدام المنتجات التي تحتوي على جرعات عالية من الريتينول (فيتامين أ)، كما أن المنتجات التي تحتوي على الزنك والسيليكون وحمض الساليسيليك، تتمتع بتأثير منظم للدهون.

وتساعد أقنعة الوجه المنقية، على سبيل المثال، المحتوية على الطين العلاجي على تضييق المسام، إذ تحفز الدورة الدموية وتساعد على التخلص من الزهم الزائد.

ويفضل استخدام كريمات BB أو CC بدلاً من كريم الأساس التقليدي، لأنه غالباً ما يعلق في المسام، ما يجعلها تبدو أكبر حجماً، ويمنح البشرة مظهراً عاماً سيئاً.

حماية من الشمس

من المهم حماية البشرة من أشعة الشمس، لأنه عندما يشيخ الجلد بشكل أسرع بفعل الأشعة فوق البنفسجية، يصبح مترهلاً، وتتوسع المسام بشكل أكبر.