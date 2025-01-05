5 أخطاء شتوية تجنبيها للحصول على مظهر أنيق

مع اقتراب فصل الشتاء، تسعى النساء للحفاظ على أناقتهن ودفئهن في آن واحد. إلا أن بعض الأخطاء الشائعة في اختيار الملابس الشتوية قد تؤثر سلباً على المظهر العام.

وفي حوار مع صحيفة " Vechernyaya Moskva "، تناولت المصممة سارة ميجري، مؤسسة العلامة التجارية TREATEA ، أبرز خمسة أخطاء عصرية يجب تجنبها خلال فصل الشتاء.

1. اختيار سترة شتوية غير ملائمة:

تجنبي السترات الضيقة وركزي على القطع المستقيمة الكبيرة الحجم للحصول على مظهر أنيق ودافئ بدون أحزمة.

2. استخدام الأوشحة القصيرة:

اختاري الأوشحة الطويلة والعريضة التي تضيف غنى وأناقة لإطلالتك ويمكن استخدامها كسترة ملفوفة على الكتفين.

3. تنسيق الملابس القصيرة مع السترات الطويلة:

ابتعدي عن هذه التنسيقات غير الجذابة واختاري معاطف وسترات طويلة.

4. ارتداء الملابس ذات الزخارف الكثيرة:

اختاري ملابس بألوان محايدة وديكور محدود للحصول على مظهر أنيق.

5. تجنب الألوان الزاهية:

أضفي البهجة على خزانتك بملابس مشرقة وجذابة مثل السترات البيضاء أو الأوشحة الحمراء لإبراز مظهرك في الأيام الشتوية القاتمة.

باختصار، تحقيق التوازن بين الراحة والأناقة في الملابس الشتوية ليس بالأمر الصعب عند تجنب هذه الأخطاء الشائعة والاعتماد على النصائح العصرية من الخبراء.