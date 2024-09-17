"انتيريرز الإمارات" تروي قصص الأناقة الخيالية عبر تشكيلة "مايكل أميني"

تواصل "انتيريرز الإمارات" مسار نجاحاتها في رسم الآفاق غير المحدودة لمفاهيم الفخامة والرقيّ في عالم التصاميم المنزلية الداخلية، ويتجلّى ذلك بوضوح مع تشكيلة "مايكل أميني" الفاخرة والمصمّمة بدقّة مطلقة وطريقةٍ مبتكرة لتجسد روعة المزج بين الأناقة الكلاسيكية والحداثة العملانية، من خلال قطع أثاثٍ استثنائية. "مايكل أميني" من "أميني إنوفيشن كورب" AICO هي علامةٌ تجارية رائدة في قطاع المفروشات المنزلية منذ العام 1988، وتشتهر على المستوى العالميّ بالإتقان والحِرفية والاهتمام بأدقّ التفاصيل، وهي الميزات التي تتيح "انتيريرز الإمارات" لأصحاب المنازل والمصمّمين الداخليين والمتخصصين في الديكور المنزلي فرصة الاطلاع عليها عن كثب في شهر سبتمبر الجاري، واستكشاف البراعة والخبرة والإبداع الفنّي والجمال الأزليّ الذي تنفرد به هذه التشكيلة الرائعة.

التعاون بين "مايكل أميني" و"انتيريرز الإمارات" هو بمثابة احتفاليةٍ بجمال ورقيّ مساحات المعيشة من خلال هذه التشكيلة التي تشمل قطع أثاثٍ ذات طابعٍ خالد، تروي كلّ قطعةٍ منها "قصة أناقة خيالية" لا تقتصر روعتها على جمال الشكل والدور العملي لها فحسب، بل تشكل نموذجاً لا مثيل له للفخامة والرقيّ. هذه التشكيلة المستوحاة من أجواء السفر والأزياء الراقية وعالم الهندسة المعمارية القديمة، تتضمّن قطع أثاثٍ متكاملة تضفي المزيد من الجمال والتألّق في أيّ مساحة داخل المنزل. تتميّز إبداعات "مايكل أميني" بأنها تفيض إحساساً بالفنّ الخالد، مع قطعٍ تجسد الانسجام السلس بين الأذواق والاتجاهات الكلاسيكية وتلك المعاصرة، سواءٌ في أطقم غرف الجلوس الفخمة، أو في تشكيلات غرف الطعام الراقية.

لا تكتفي هذه التشكيلة بتلبية تطلعات العملاء المميّزين الراغبين في اقتناء قطع أثاثٍ فائقة الجمال فحسب، بل تمنحهم متعة الاستخدام العمليّ واليوميّ لها بكل راحة، إذ صُمّمت قطع الأثاث فيها لتنشر نفحات الرقيّ في أرجاء أيّ منزل، وتوفّر الاستخدام العمليّ والراحة المطلقة، من دون المساس بأناقة حضورها. من خلال تشكيلة "مايكل أميني"، تواصل "انتيريرز الإمارات" تفرّدها في قطاع المفروشات، وتؤكد التزامها الثابت بتعريف عملائها على علاماتٍ تجارية عالمية المستوى، ترضي مختلف الأذواق.

لا تفوّتوا فرصة استكشاف تشكيلة "مايكل أميني" في صالات عرض "انتيريرز الإمارات"، لاختبار ميزات هذه العلامة التجارية بأنفسكم، والانغماس في عالمٍ تلاقي فيه الأناقة الابتكار، واكتشاف قطع أثاثٍ عملية ومذهلة في الوقت ذاته. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com

حول "انتيريرز":

شركة "انتيريرز" هي عضوٌ في "مجموعة عيسى صالح القرق"، وتمتلك تاريخاً مديداً في مجال نشر الجمال في كل بيت، مع أكثر من خمسة عقود حافلة بالتصاميم المبتكرة والأفكار الملهمة وتقديم مجموعاتٍ من الأثاث لا مثيل لها، كفيلة بتلبية مختلف الأذواق، بفضل التركيز على الابتكار واعتماد الموادّ العضوية عالية الجودة، والحِرفية والإتقان في التنفيذ.

منذ افتتاح أوّل صالة عرضٍ لها في العام 1968، زوّدت شركة "انتيريرز" ما لا يُحصى من المنازل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعاتٍ حصرية من المفروشات وقطع الأثاث من أرقى العلامات التجارية في العالم. ومع التغيّر المتواصل في عالم التصاميم الداخلية، طوّرت "انتيريرز" تصاميمها الداخلية أيضاً، لتواكب اتجاهات الموضة وتلبّي ما يتطلّع إليه عملاؤها. المرونة الديناميكية التي تميّز كل ما تقوم به شركة "انتيريرز"، أتاحت لهذه العلامة التجارية تحقيق النموّ المستمر، والحفاظ على موقها كشركةٍ رائدة في قطاع المفروشات وقطع الأثاث المنزلية.