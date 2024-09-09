أعراض الصداع النصفي.. ونصائح للحد من نوبات الألم

قال طبيب الأعصاب الألماني، البروفيسور أولريش بولكوفسكي، إن الصداع النصفي هو صداع مزمن على جانب واحد من الرأس، يحدث في صورة نوبات ألم متكررة وشديدة تعيق المرء عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأضاف أن أعراض الصداع النصفي تتمثل في الشعور بألم طاعن ونابض بالمعني الحرفي في الرأس، مشيراً إلى أن الأمر يزداد سوءاً عند ممارسة مجهود بدني أثناء نوبة الصداع النصفي مثل صعود الدرج.

وتشمل أعراض الصداع النصفي الغثيان والقيء والحساسية للضوء، إلى جانب ما يعرف بالهالة، وهي عبارة عن وميض في المجال البصري، مما قد يجعل القراءة صعبة على سبيل المثال، بالإضافة إلى التنميل في اليدين أو الوجه.

وأوضح الطبيب بولكوفسكي أن أسباب الإصابة بالصداع النصفي غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يُشتبه في وجود استعداد وراثي، تؤدي على أساسه عوامل داخلية وخارجية مختلفة «المحفزات» إلى حدوث نوبات الألم.

وعلى الرغم من أن الصداع النصفي غير قابل للشفاء، إلا أنه يمكن الحد من أعراضه بواسطة الأدوية مثل مسكنات الألم ومضادات الغثيان والقيء وأدوية التريبتان.

وإلى جانب العلاج الدوائي، ينبغي أيضاً اتباع بعض التدابير العامة مثل الراحة وتجنب المثيرات وممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.