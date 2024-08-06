بالونات المعدة لإنقاص الوزن.. لماذا طلبت فرنسا سحبها فوراً؟

طلبت السلطات الصحية الفرنسية اليوم (الثلاثاء) السحب الفوري من الأسواق لبالون معدة مضاد للبدانة تنتجه شركة «ألوريون» الناشئة ويَعدُ بالمساعدة في إنقاص الوزن من دون الحاجة إلى تدخل جراحي كبير ولكنّه قد يسبب مضاعفات خطيرة.

وقالت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (ANSM) في بيان مصحوب بقرار إداري يقضي بسحب المنتج من الأسواق «على شركة ألوريون أن تسحب فوراً بالونات المعدة التي تصنّعها من السوق الفرنسية من أجل حماية صحة المرضى وسلامتهم».

ويهدف بالون المعدة إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من بدانة مفرطة أو زيادة في الوزن على فقدان الوزن. ومبدأ عمله مشابه للحلقة، إذ يقلل من المساحة المتاحة للطعام في المعدة، لكنّه لا يتطلب تدخلاً جراحياً كبيراً.

والبالون الذي ابتكرته «ألوريون»، وهي شركة ناشئة تأسست في الولايات المتحدة ولكنها نشطة جداً في فرنسا، ينبغي ابتلاعه في شكل كبسولة. ثم يبقى نشطاً لمدة أربعة أشهر، قبل إعادة امتصاصه.

لكن استخدامه مثير للجدل، ففي فرنسا، تسمح به السلطات الصحية لكنها لا توصي به نظراً إلى الشكوك التي تحيط بفائدته على المدى البعيد وتكلفته المرتفعة التي قد تصل إلى آلاف عدة من اليورو.

وتم إثبات مخاطره، إذ بحسب الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية، أُبلغ عن آثار جانبية خطرة له، مثل انسداد الأمعاء أو ثقب في المعدة.

وقررت الوكالة التي سبق أن نشرت تحذيراً في منتصف يوليو، أخيراً وقف بيع البالون واستخدامه، مع العلم أنّ آلافاً عدة منه تُستخدم سنوياً.