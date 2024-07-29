تريد التمتع بنوم هانئ والاستيقاظ منتعشاً.. جرّب هذه النصائح

يعد الحصول على نوم هانئ أمراً ضرورياً للصحة، ولكنه غالباً ما يكون أمراً بعيد المنال بالنسبة للبعض.

ويقدم خبراء نصائح للمساعدة على تحسين جودة النوم، ما يضمن استيقاظك منتعشاً وجاهزاً للتعامل مع يوم حافل.

وتتضمن النصائح استراتيجيات عملية دقيقة - بدءاً من الخيارات الغذائية، وصولاً إلى وسائل الاسترخاء المصممة لمساعدتك على النوم بسهولة أكبر والاستمتاع بنوم أكثر عمقاً.

- النظام الغذائي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية نومك، كما أن دمج بعض الأطعمة في روتينك المسائي يعزز الاسترخاء، ويساعدك على النوم بشكل أسرع. ويعد الكيوي والكرز والحليب والأسماك الدهنية والمكسرات والأرز من الأطعمة التي تساعد على الاسترخاء والنوم، فهي غنية بالمواد المغذية، التي تدعم إنتاج الهرمونات المنظمة للنوم، ما يجعلها إضافات مثالية لوجبة العشاء أو وجبة خفيفة قبل النوم.

- لطالما حظي شاي البابونغ بالاهتمام بفضل خصائصه المهدئة؛ إذ يمكن لشرب كوب واحد من شاي البابونغ قبل النوم بنحو 45 دقيقة أن يساعد في تحفيز النعاس. وبالإضافة إلى ذلك، يطلق زيت البابونغ العطري، عند نشره في الهواء، رائحة زهرية رقيقة لها تأثير مهدئ ومريح للعقل. ولذا فإن دمج البابونغ في روتينك الليلي يمكن أن يخلق جواً مريحاً يساعد على النوم.

- تعد تمارين التنفس وسيلة فعالة لتخفيف القلق وتعزيز الاسترخاء قبل النوم.

- يعتبر استرخاء العضلات التدريجي (PMR) طريقة فعالة لتقليل التوتر الجسدي وتعزيز الاسترخاء. ويمكن أن تساعدك هذه الممارسة على التخلص من ضغوط اليوم وإعداد جسمك للنوم المريح.

- أخذ حمام ساخن قبل 90 دقيقة من النوم يمكن أن يحسّن - بشكل كبير - قدرتك على النوم، إذ يساعدك الماء الدافئ على الاسترخاء، وعندما يبرد جسمك بعد ذلك، فإنه يحفز إيقاعات الساعة البيولوجية الخاصة بك للإشارة إلى أن وقت النوم قد حان؛ إذ تعمل عملية التبريد هذه على تعزيز الانخفاض الطبيعي في درجة حرارة الجسم الأساسية، وهو أمر ضروري للنوم بسرعة والاستمتاع بنوم عميق ومتجدد.