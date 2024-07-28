نصيحة لتجنب الإصابة بصدمة حرارية خلال الصيف: لا تغادر سيارتك بسرعة ومهّد جسمك

أوصت مجلة السيارات «أوتو جازيته» بفتح أبواب ونوافذ السيارة لمدة دقيقة تقريباً قبل الانطلاق بها خلال فصل الصيف، وذلك للتخلص من الحرارة المتراكمة داخل السيارة.

وأضافت المجلة الألمانية أنه بعد الانطلاق بالسيارة ينبغي تشغيل مكيف الهواء على وضع تدوير الهواء بأقصى قدرة من أجل تبريد الهواء داخل السيارة في أسرع وقت ممكن.

ولتجنب التعرض لمشاكل صحية، يراعى عدم توجيه تيار الهواء البارد الصادر من مكيف هواء السيارة إلى الجسم أو الوجه مباشرة؛ لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب ملتحمة العين.

كما قد تحدث الإصابة بنزلة برد أو مشاكل بالدورة الدموية، إذا كان الاختلاف بين درجة حرارة المقصورة الداخلية للسيارة والهواء الخارجي كبيراً جداً. لذا ينبغي ألا يزيد الفرق بين درجة الحرارة في الخارج ودرجة حرارة المقصورة الداخلية للسيارة عن ثماني درجات.

وبعد الوصول إلى الوجهة، ينبغي الجلوس في السيارة لبضع دقائق مع فتح أحد أبواب السيارة بغرض تهيئة الجسم لدرجات الحرارة الخارجية، لتجنب الإصابة بصدمة حرارية.