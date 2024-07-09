نصائح مهمة لحماية صحة القلب من مخاطر حر الصيف.. أطباء يحذرون مرضى الضغط وزيادة الوزن

حذرت الرابطة الأميركية لأمراض القلب من أنه يتعين على مرضى القلب اتخاذ إجراءات احترازية لوقاية أنفسهم من حر الصيف والرطوبة المرتفعة.

وأكدت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 1200 شخص يقضون نحبهم سنوياً بسبب درجات الحرارة المتطرفة.

وقال الطبيب جوزيف وو، رئيس الرابطة الأميركية لأمراض القلب، إن «الوفيات والوعكات الصحية الناجمة عن الحرارة المرتفعة يمكن تفاديها إذا ما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحيحة»، مضيفاً في تصريحات للموقع الإلكتروني «هيلث توداي» المعني بالأبحاث الطبية: «هذه الإجراءات مهمة بشكل خاص بالنسبة للصغار والمسنين ومرضى الضغط المرتفع وأمراض القلب ومن يعانون من السمنة وزيادة الوزن».

وأشارت دراسة نشرتها الدورية العلمية Circulation التي تصدرها رابطة أمراض القلب إلى أن الوفيات الناجمة عن موجات الحرارة الشديدة سوف تتضاعف في أوساط مرضى القلب والأوعية الدموية خلال العقدين المقبلين.

وينصح الأطباء بـ:

- تجنب الخروج إلى الأماكن المفتوحة في أوقات الظهيرة وبعد الظهر عندما تكون الحرارة في أعلى درجاتها.

- ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة المصنوعة من خامات قطنية، مع الحرص على ارتداء قبعات ونظارات شمسية للوقاية من الحر.

- من الأفضل وضع مساحيق الوقاية من أشعة الشمس مع تكرار استخدامها كل ساعتين.

- الإكثار من شرب السوائل قبل الخروج في الحر أو ممارسة التدريبات الرياضية مع تجنب المشروبات الكحولية أو تلك التي تحتوي على الكافيين.

وأوضح الأطباء أن أعراض الإصابة بالإعياء الناجم عن الحرارة الشديدة تتمثل في الصداع واضطراب النبض والشد العضلي والدوار والشعور بالضعف أو الغثيان أو القيء.

وفي حالة الإصابة بأي من هذه الأعراض، ينصح بالتوجه إلى مكان بارد والتوقف عن ممارسة التدريبات الرياضية وغمر الجسم بالماء البارد والإكثار من شرب السوائل. وفي حالة الإصابة بأعراض حادة، لابد من السعي للحصول على الرعاية الصحية بشكل فوري.