أفضل الأطعمة لصحة القلب.. بنصيحة أطباء ألمان

ينصح مختصون بالحرص على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة بشكل كبير لصحة القلب، وعلى رأسها الأحماض الدهنية أوميجا 3؛ والتي تقي من تصلب الشرايين وعواقبه المتمثلة في الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، حسب أطباء مؤسسة القلب الألمانية.

وتتمثل المصادر الغذائية لأوميجا 3 في الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والرنجة، ومن الأفضل تناول الأسماك بمعدل مرتين في الأسبوع.

كما تشمل مصادر أوميجا 3 اللوز والجوز وزيت بذور اللفت وزيت الكتان.

وأوضح أطباء مؤسسة القلب أن حمض الفوليك (فيتامين B9) يقي من الإصابة بتصلب الشرايين، ومصادره الغذائية تتمثل في الخضراوات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي.

وتساعد مضادات الأكسدة، خاصة مركبات الفلافونويد، في الوقاية من تصلب الشرايين، وتتمثل مصاردها الغذائية في التوت، لاسيما التوت الأزرق.

كما تتمتع الألياف الغذائية بأهمية كبيرة لصحة القلب، بفضل تأثيرها الإيجابي على مستوى الكوليسترول بالدم. وتتمثل مصادر الألياف الغذائية في الحبوب والبقوليات، مثل الفول والبازلاء والعدس والشوفان.

وعلاوة على التغذية الصحية، يمكن الحفاظ على صحة القلب من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والكحوليات.