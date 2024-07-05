ماء العنب مفيد للبشرة في الصيف

يتمتع ماء العنب بفوائد عديدة لجمال البشرة خلال فصل الصيف بصفة خاصة، إذ يعمل على تهدئة البشرة وترطيبها.

وأوضحت مجلة «Elle» المعنية بالموضة والجمال، أن ماء العنب الذي يتوفر في صورة تونر للبشرة، يمتاز بأنه غني بمادة «البوليفينول»، التي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، ويحتوي على السكريات، التي تمتاز بخصائص مرطبة.

وأضافت أن ماء العنب يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة، ويقلل من الاحمرار، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة بشكل مكثّف.

وبفضل تأثيره المضاد للأكسدة، يُعدُّ ماء العنب سلاحاً فعّالاً لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals) التي تعزز شيخوخة البشرة. ويتمتع ماء العنب بتأثير إيجابي على الميكروبيوم، ما يمنح البشرة مظهراً متوهجاً يشع شباباً وحيوية.