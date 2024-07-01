دواء مضاد للسرطان ينجح في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية

اجتاز الدواء الروسي المضاد للأورام "AntionkoRAN-M" بنجاح المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية.

ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية، أكمل مطورو عقار العلاج الجيني الروسي ضد السرطان AntionkoRAN-M، المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية، مؤكدين سلامته. أفادت بذلك الخدمة الصحفية لمنصة" مبادرة التكنولوجيا الوطنية" الروسية.

يذكر أن "AntionkoRAN-M" هو أول دواء روسي للعلاج الجيني غير الفيروسي ضد السرطان، والذي حصل على ترخيص من وزارة الصحة لإجراء الاختبارات السريرية. وشملت الاختبارات 13 مريضا تتراوح أعمارهم بين 30 و78 عاما. تم تطوير الدواء من قبل شركة "التكنولوجيا الحيوية الروسية".

"وقال ماكسيم كوكشاروف مؤسس شركة "التكنولوجيا الحيوية الروسية":" إن الهدف الرئيسي من المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للدواء هو تأكيد سلامة الأدوية للمرضى، وخلال الدراسة، لم يتم تحديد أي ظواهر سلبية خطيرة مرتبطة باستخدام عقار AntionkoRAN-M لدى أي من المرضى، بالإضافة إلى ذلك تم الحصول على استجابة للعلاج لدى العديد من المرضى على الرغم من أنهم كانوا قد خضعوا لعدد كبير من برامج العلاج المختلفة واستنفدوا جميع طرق العلاج الممكنة.

واستمر الجزء النشط من دراسات المرحلة الأولى لمدة عامين. وخلال هذا الوقت أكد مطورو الدواء سلامته، واختاروا جرعة لازمة للعلاج وتسلسله، وقاموا بتقييم توزع الدواء في جسم الإنسان، وتم تشخيص المرضى ذوي الأورام بأمراض مثل سرطان الجلد وسرطان الثدي والساركوما الغضروفية وغيرها.

وأضاف كوكشاروف قائلا: "إن كل هذه التصنيفات لدى المرضى بحاجة إلى أنواع جديدة من العلاجات نظرا لأن الأطباء لديهم عدد محدود من الأدوات لمكافحتها، وأمامنا مرحلتان جديدتان من البحث قبل أن نتمكن من طرح الدواء في السوق".

وفي المراحل التالية من الاختبارات، سيقوم العلماء بتقييم فعالية الدواء في مكافحة أنواع مختلفة من الأورام، وكذلك تأثيره على مجموعة أوسع من المرضى. وأرسلت الشركة حزمة من المستندات إلى وزارة الصحة الروسية للحصول على إذن لإجراء الاختبارات السريرية للمرحلة الثانية.