مختصون ينصحون بشامبو الكيراتين: طوق نجاة للشعر التالف

ينصح مختصون المرأة التي تعاني من الشعر التالف باستعمال شامبو الكيراتين الذي يعد بمثابة طوق نجاة يساعد على تجديد الشعر وإصلاحه.

وأوردت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال أن الكيراتين هو بروتين هيكلي طبيعي يمكنه التوغل داخل طبقة الشعر وملء الفجوات الناتجة عن المؤثرات الخارجية، ما يعمل على تقوية بنية الشعر وزيادة قدرته على مقاومة التقصف والتساقط.

ويسهم ذلك أيضاً في زيادة نمو الشعر، إذ إن الشعر الصحي والقوي لديه فرصة أفضل للنمو لفترة أطول وأكثر كثافة، لأنه ببساطة أقل عُرضة للتقصف والتساقط.

كما يعد الشامبو المحتوي على الكيراتين مناسباً للشعر الجاف والمجعد، إذ يعمل على ترطيب الشعر الجاف ويمنحه ملمساً ناعماً كالحرير ومظهراً لامعاً، ويساعد على تمشيط الشعر المجعد.

وتبعاً لحالة الشعر يمكن استخدام شامبو الكيراتين بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً.

• يعمل على تقوية بنية الشعر وزيادة قدرته على مقاومة التقصف والتساقط.