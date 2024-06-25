لمن يجلسون ساعات طويلة .. دراسة حديثة تنصح بمشروب ينقذ الحياة

إن قضاء سنوات من العمر في الجلوس على كرسي مكتب أو أريكة يمكن أن يكون له آثار صحية مميتة على المدى الطويل، ولكن تناول كوب عادي من القهوة قد يكون وسيلة للتعويض عن نمط الحياة الضار وفق ما وجدته دراسة أجريت على أكثر من 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة.

وكشف باحثون في جامعة «سوتشو» في الصين إن دراستهم هي الأولى التي تقيم كيف يمكن للفوائد الصحية للقهوة أن تواجه زيادة خطر الوفاة المرتبط بالجلوس لفترات طويلة. فمن بين جميع المشاركين البالغ عددهم 10639 مشاركًا في الدراسة الحالية، واجه أولئك الذين جلسوا أكثر من ثماني ساعات يوميًا خطرًا متزايدًا للوفاة بجميع الأسباب ( أمراض القلب والأوعية الدموية على سبيل المثال) مقارنة بأولئك الذين جلسوا أقل من أربع ساعات يوميًا، وهذا بالطبع يدعم الأبحاث السابقة، ولكن الجزء المثير للاهتمام الذي لم تحدده أي دراسة أخرى من قبل، يتمثل بأن الأضرار المرتبطة بالجلوس موجودة «فقط بين البالغين الذين لم يستهلكوا القهوة».

فهؤلاء المشاركون الذين لديهم نمط حياة خامل والذين شربوا القهوة استفادوا من انخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن عدد الأكواب اليومية التي يستهلكونها.

علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين شربوا أكبر كمية من القهوة (أكثر من كوبين ونصف في اليوم) واجهوا أيضًا خطرًا أقل للوفيات الناجمة عن جميع الأسباب مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة ولكنهم يجلسون أيضًا لمدة ست ساعات على الأقل. إذ تم العثور على الكافيين في الدم للحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو أمراض القلب والأوعية الدموية، بل أن حتى القهوة منزوعة الكافيين غنية بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الالتهاب كما أن بعض المركبات الموجودة في كوب جو قد تحمي أيضًا الدماغ من الأمراض التنكسية، مثل مرض باركنسون.

ويقول الباحثون وفقا لمجلة BMC للصحة العامة التي نشرت الدراسة، أن هذه ارتباطات واعدة حقًا، ولكن التفاصيل الكامنة وراء الفوائد الصحية للقهوة، مثل الجرعة المثالية، تحتاج إلى مزيد من الاستكشاف. في وقت سابق من هذا العام، وجدت دراسة أن الأشخاص المصابين بسرطان القولون والمستقيم والذين شربوا ما لا يقل عن خمسة أكواب يوميا لديهم فرصة أقل بنسبة 32 % لعودة مرضهم من أولئك الذين شربوا أقل من كوبين يوميا.

ووجدت نفس الدراسة أيضًا أن تناول ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا كان مرتبطًا بأكبر انخفاض في الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. ولكن بعد أكثر من خمسة أكواب، انخفضت الفوائد. وخلص الباحثون في «سوشو» إلى أنه «بالنظر إلى أن القهوة مركب معقد، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف هذا المركب المعجزة».