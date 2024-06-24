عالم التجميل يشهد رواجاً لزيت الشفاه

يشهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة رواجاً كبيراً لزيت الشفاه الذي يتمتع بمزايا عديدة، إذ يعتني بالشفاه بشكل مكثف بفضل اعتماده على زيوت غنية مثل زيت الجوجوبا وزيت اللوز وزيت الأرغان وزيت جوز الهند وزيت الكرز، والتي تعمل على ترطيب الشفاه، حسب مجلة Instyle.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت الشفاه يحتوي أيضاً على العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات، مثل فيتامين E، والتي تساعد على التئام الجروح الصغيرة في الشفاه من ناحية وحمايتها من المؤثرات البيئية الضارة، التي تتسبب في تشقق الشفاه، من ناحية أخرى.

كما يمتاز زيت الشفاه بأنه يمنح الشفاه مظهراً لامعاً وملمساً مخملياً ينطق بالرقة.

وأشارت المجلة إلى أن زيت الشفاه يتوافر بمظهر شفاف أو بدرجات لونية مختلفة، بحيث يمكن للمرأة الاستغناء عن ملمع الشفاه.