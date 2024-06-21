بنطال «الكيس الورقي» نجم موضة الصيف

يمثل البنطال بقصة «الكيس الورقي» (Paperbag) نجم الموضة النسائية في صيف 2024، حيث يمنح المرأة إطلالة أنيقة ومتفردة من ناحية، وإحساساً بالراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة الأزياء المتخصصة «Instyle» أن البنطال بقصة «الكيس الورقي»، يمتاز بقصة ذات وسط عالٍ، مع حزام وسط مضموم على غرار الكيس الورقي، وهذا هو سبب تسميته بهذا الاسم.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن هذه القصة تمنح القوام شكل الساعة الرملية، ما يجعله مناسباً لكل النساء. ويأتي البنطال مصنوعاً من خامات مريحة، مثل القطن أو الكتان.

وأشارت «Instyle» إلى أن البنطال بقصة «الكيس الورقي» يتناغم مع قطعة فوقية قصيرة، مثل التوب الكاشف للبطن (Crop Top)، وذلك لتسليط الضوء على الجزء العلوي من البنطال. وللسبب ذاته، ينبغي عند ارتداء قطعة فوقية طويلة، إدخالها في البنطال.

وفي ما يتعلق بالأحذية، أوضحت المجلة أنه يمكن تنسيق البنطال بقصة «الكيس الورقي»، مع الأحذية المسطحة أو الأحذية ذات الكعب العالي أو الأحذية الرياضية.