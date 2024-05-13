أول مريض يخضع لزراعة كلية خنزير معدلة.. يفتح باباً للأمل ويرحل

توفي أول مريض في العالم أجريت له عملية زراعة كلية خنزير معدلة وراثياً، بعد مرور نحو شهرين على إجراء العملية.

وأجرى مستشفى ماساتشوستس العام، في مارس الماضي، عملية زراعة كلية من خنزير معدلة وراثياً في ريك سليمان، البالغ من العمر 62 عاماً والذي كان يعاني مرض الكلى في المرحلة النهائية.

وأشاد المستشفى في ذلك الوقت بالعملية ووصفها بأنها علامة فارقة في زراعة الأعضاء بين فصائل الكائنات الحية - زراعة الأعضاء أو الأنسجة من نوع إلى آخر - كحل محتمل لنقص الأعضاء في جميع أنحاء العالم.

وأعلن المستشفى، أول من أمس، أن وفاة سليمان ليست مرتبطة بعملية زراعة الكلى.

وقالت عائلة سليمان: «تشعر عائلتنا ببالغ الحزن بسبب الوفاة المفاجئة للعزيز ريك، لكنها تشعر براحة كبيرة عندما تعلم أنه مصدر إلهام لكثيرين».

وأشادت بالفريق الطبي الذي اعتنى به.

وأضافت العائلة أن «جهودهم الهائلة في قيادة عملية زراعة الأعضاء بين فصائل الكائنات الحية منحت عائلتنا سبعة أسابيع أخرى مع ريك، وستظل ذكرياتنا خلال تلك الفترة في أذهاننا وقلوبنا».

وجاءت الكلية من خنزير بعد أن تم تعديلها وراثياً لإزالة جينات الخنزير الضارة وإضافة جينات بشرية معينة لتحسين توافقها مع البشر.

وقال المستشفى إنه «شعر بحزن عميق» لوفاة سليمان.

وأضاف: «ليس لدينا ما يشير إلى أن ذلك كان نتيجة لعملية زراعة الأعضاء الأخيرة التي أجراها. سيعتبر سليمان إلى الأبد منارة للأمل لعدد لا يُحصى من مرضى زراعة الأعضاء في جميع أنحاء العالم، ونحن ممتنون للغاية لثقته واستعداده لتطوير مجال زراعة الأعضاء بين فصائل الكائنات الحية».

أسرة ريك سليمان:

• «الجراحة منحتنا سبعة أسابيع أخرى مع ريك، وستظل ذكرياتنا خلال تلك الفترة في قلوبنا».