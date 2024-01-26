نصيحة ذهبية تقوي المناعة خلال فصل الشتاء على مستويين

قدم عالم الرياضة الألماني البروفيسور إنجو فروبوزه نصيحة تساعد على تقوية جهاز المناعة خلال فصل الشتاء، موضحاً أن ممارسة الركض في الهواء الطلق تقوي المناعة على مستويين: الأول كمّي يتمثل في زيادة عدد الخلايا المناعية، والثاني نوعي يتمثل في زيادة قدرة الخلايا المناعية على التصدي لمسببات الأمراض.

وأشار الأستاذ بالجامعة الرياضة الألمانية في كولونيا إلى أن ممارسة الركض في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء تعمل كذلك على تقوية القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن زيادة القدرة على التحمل.

وشدد البروفيسور الألماني على أهمية تدفئة الجسم جيداً عند ممارسة الركض في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء من خلال ارتداء الملابس المناسبة، التي تبعث على الشعور بالدفء، تجنباً لانخفاض درجة حرارة الجسم. ومن المهم أن تكون الملابس جيدة التهوية لتساعد على تصريف العرق.

ولأن العديد من عمليات تنظيم الحرارة تتم عبر الجبهة، فإن الجسم يفقد الكثير من الحرارة من خلالها. لذا ينبغي ارتداء غطاء للرأس يغطي الجبهة. وتعتبر القبعة الوظيفية، التي تحافظ على جفاف الجبهة وتحميها من الرياح، مناسبة لهذا الغرض.

وبعد ممارسة الرياضة ينبغي تجفيف الجسم جيداً؛ إذ ينصح بخلع الملابس المبتلة بسبب العرق على الفور، لتجنب انخفاض درجة حرارة الجسم.

ومن ناحية أخرى، حذر فروبوزه من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، لتجنب الإصابة بالتهاب عضلة القلب.