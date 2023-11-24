إڤوليوشنز: مركز جديد للذكاء العقاري ينضم إلى سوق دبي

اعلنت بياري للاستثمارات، الشركة القابضة الرائدة في دبي، عن إطلاق مركز ذكاء عقاري يعيد تعريف منظور تطوير العقارات بشكل جذري. تجمع إڤوليوشنز بصورة سلسة للغاية بين مفهوم "معرض الأفكار"، وشبكة عالمية وشاملة من خبراء الصناعة، حيث تلتقي هذه العوامل لإشعال موجة نوعية في قطاع تطوير العقارات. تستعد إڤوليوشنز لافتتاح عصر جديد واستثنائي من الابتكار والخبرة منذ نقطة إعادة تصوّر الأفكار والمفاهيم وحتى مرحلة التنفيذ وتحقيق المشاريع العقارية بحد ذاتها.

وقال أدهم يونس، الرئيس التنفيذي لشركة إڤوليوشنز: "تعيد إڤوليوشنز تصوّر مفهوم العقارات تماماً عن طريق "معرض الأفكار" الخاص بها من خلال منح المطورين في جميع المراحل ميزة الوصول إلى مجموعة مختارة من العقارات الحصرية. حيث يتمتع كل مشروع بعرض مخصص لمتطلباته بشكل خاص في الطابق الخاص بقسم المبيعات، مما يعزز تجربة الاستثمار بصورة عامة. تمكّن الشبكة العالمية من الخبراء العقاريين لدينا عملاءنا من الوصول الفوري والعالمي، وتيسّر التواصل بسلاسة مع ورواد صناعة العقارات المهيمنين، كما تُسرّع من إنجاز مختلف العمليات الإدارية، مما يتجلى في إطلاق سريع لمشاريع البيع."

أعرب حسني البياري، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة إڤوليوشنز، عن حماسه الشديد بشأن هذا المشروع، معلنًا: "تقدم إڤوليوشنز الاستشارة بزاوية 360 درجة لتعيد تعريف مفهوم العقارات من خلال تقديم نهج مخصص منذ بداية المشروع وحتى انتهائه. نُمثّل الرابط الحيوي الذي يجمع بين المطورين والمستثمرين والوسطاء والمشتريين النهائيين حيث نعمل بلا كلل لإنشاء وتطوير وتقديم عقارات قيّمة بامتياز. يتكون فريقنا من خبراء مميزون في صناعة العقارات وذوي خبرة استثنائية حيث يعتبرون امتداد لفريق عمل خاص لكل عميل. يدفعنا شغفنا المميز في مجالنا للعمل بكل ما أوتينا من جهود حثيثة لإتقان مهاراتنا ومعرفتنا باستمرار."

تهدف إڤوليوشنز إلى إعادة تعريف صناعة العقارات من خلال ريادة أساليب مبتكرة تتحدى الممارسات التقليدية في تطوير العقارات. نلتزم بتبسيط تفاصيل مجال العقارات، مما يمكّن عملائنا الكرام من تحويل مفاهيمهم الرؤية إلى أصول مشاريع عقارية مبدعة وفعالة ومربحة.