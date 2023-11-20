أجيال ناشئة على درب الأجداد في ماراثون الهجن بالمرموم

شهد السباق التمهيدي الأول لماراثون «عيد الاتحاد»، منافسات لشوطين من فئات عمرية مختلفة، خلال الحدث الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في دورة المرموم بنادي دبي لسباقات الهجن، وسط أجواء حماسية ترقباً للحدث الرئيس للماراثون المقرر إقامته في 12 يناير المقبل.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى أربعة كيلومترات. وفي الفئة العمرية 15-29 عاماً، حصل خليفة أحمد بخيت المزروعي، على المركز الأول على المطية «شاهين»، يليه ثانياً وبفارق أجزاء من الثانية سهيل محمد سهيل راشد الحميري، على المطية «الجامح»، وثالثاً جاء راشد سالم بالظبيعة الكتبي، على المطية «شاهين».

ونال جمعة محمد خلفان المزروعي، على المطية «شاهين» المركز الأول في الشوط الثاني للفئة السنية من 30 فما فوق لمسافة أربعة كيلومترات، يليه ثانياً خالد علي سيف النعيمي، على المطية «عجيب»، وثالثاً يحيى علي الملعاي الكتبي، على المطية «الرماس».

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الذي شهد السباق وتوّج الفائزين، إلى التطور المستمر للماراثون، وهو ما تعكسه نتائج المنافسات، وتمسك الأجيال الناشئة بهذه الرياضة التراثية.

بينما قال خليفة المزروعي، الذي حقق المركز الأول في الفئة السنية من 15-29 عاماً، إنه «شارك بالماراثون وطموحه كان المركز الأول الذي تمكن من نيله»، مؤكداً أنه سيتابع مسيرته في رياضة أجداده التي نشأ عليها. وأشار إلى أن هدفه هو السباق الرئيس الذي يحتاج إلى المزيد من الجهد والتدريب.