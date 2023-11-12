الإفراط في تناول المسكنات.. آثار جانبية خطيرة

حذرت غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من أن تناول مسكنات الألم، التي لا تستلزم وصفة طبية، بشكل مفرط، أو على مدار فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

وأوضحت الغرفة أن تناول المسكنات المضادة للالتهابات مثل: (الإيبوبروفين والديكلوفيناك والنابروكسين) بشكل متكرر، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة وأضرار بالكلى، في حين أن تناول جرعات زائدة من (الباراسيتامول) يمكن أن يُلحق ضرراً بالكبد.

كما أن المسكنات قد تؤدي إلى تفاعلات مع أدوية أخرى، فهي على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر بالسلب في مفعول الأدوية الخافضة لضغط الدم.

وأشارت الغرفة إلى أنه يمكن اتخاذ بعض التدابير البديلة لمواجهة الألم قبل اللجوء إلى تناول المسكنات، فعلى سبيل المثال، يمكن تخفيف الصداع من خلال شرب السوائل بكمية كافية.

كما يمكن تخفيف آلام الظهر أو آلام العضلات أو الدورة الشهرية، من خلال تطبيقات السخونة مثل الاستحمام بماء دافئ، أو استخدام زجاجة ماء ساخن، أو لصقات الحرارة.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف الألم، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي لها والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

يمكن اتخاذ بعض التدابير البديلة لمواجهة الألم قبل اللجوء إلى تناول المسكنات.