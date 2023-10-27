التبرع بالدم ينقذ حياتك وحياة الآخرين

قالت الجمعية الألمانية لطب نقل الدم وأمراض الدم إن التبرع بالدم لا يساعد في إنقاذ حياة الآخرين فحسب، بل يعود بالفائدة على صحة المتبرع أيضاً.

وأوضحت الجمعية أن التبرع بالدم يحد من خطر الإصابة بأزمات قلبية، ويدعم جهاز المناعة. كما يشعر المتبرع بالدم بأنه أكثر قدرة على بذل المجهود، وبأنه يتمتع بصحة جيدة بشكل عام. وعن اشتراطات التبرع بالدم، أوضحت الجمعية أنه ينبغي ألا يعاني المتبرع أمراضاً مثل فقر الدم أو داء السكري أو التهاب الكبد B وC أو الزهري أو فيروس نقص المناعة البشرية.

وينبغي ألا يقل عمر المتبرع عن 18 عاماً وألا يزيد عمره عن 60 عاماً.

ولا يجوز التبرع بالدم لمدة أربعة أسابيع بعد التطعيم بلقاحات حية، ولمدة أسبوع بعد الإصابة بعدوى بسيطة مثل نزلة البرد.

ولا يجوز التبرع بالدم على معدة فارغة.