أسباب آلام الساقين عند المشي بسيطة أم خطيرة.. وكيف يراها أطباء القلب؟

يعاني البعض من وقت لآخر من آلام مختلفة غير محددة في الساقين عند المشي قد يكون بسبب مشاكل بسيطة، إلا أنه في بعض الأحيان قد تكون ناقوس خطر، وعلامة على الإصابة بمرض خطير.

وأفاد أطباء بجمعية القلب الأميركية بأن هذه الأعراض قد تكون علامة على مرض الشريان المحيطي الناتج عن ضيق الأوعية الدموية التي تزود أطراف الجسم بالدم والأكسجين.

ويشبه مرض الشريان المحيطي مرض الشريان التاجي؛ إذ تتراكم الترسبات في شرايين القلب مؤدية إلى انسداده، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى حدوث السكتات الدماغية.

وأوضح الأطباء أن المشكلة في تشخيص المرض هو الاختلاط على المريض بين آلام العظام والأمراض المرتبطة بتقدم في العمر مع هذه الحالة قبل الإدراك الصحيح لتشخيص المرض، والأمر الذي يقع فيه الأطباء أيضاً.

وقد لا يكون مرض الشريان المحيطي حاداً مثل جلطة الدم، ولكن إذا ترك دون علاج أو لم يتم اكتشافه فقد يؤثر على جودة الحياة اليومية ويؤدي إلى جروح غير قابلة للشفاء أو إلى بتر الأطراف في الحالات الشديدة

وتتشابه عوامل الخطورة للإصابة بمرض الشريان المحيطي مع أمراض القلب مثل التقدم في العمر والخمول البدني وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، فضلاً عن زيادة احتمالية الإصابة لدى المدخنين عن غيرهم.