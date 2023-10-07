أقدم برنامج طبخ في العالم يدخل موسوعة غينيس بـ46600 وصفة

دخل برنامج طبخ ياباني عُرِضَت حلقته الأولى قبل 65 عاماً موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقدم برنامج في فئته، كما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقدّم برنامج «كيو نو ريوري» أو «مطبخ اليوم» منذ انطلاقته عام 1957 نحو 46600 وصفة تعكس روح العصر، من الركود الاقتصادي إلى تحرّر المرأة.

وقالت كبيرة منتجي البرنامج مايومي ياناي للصحافيين خلال احتفال أقيم في طوكيو: «أعتقد أن سؤال: ماذا أطبخ للعشاء الليلة؟ هو السؤال الدائم الذي يطرحه الجميع على أنفسهم».

وأضافت أن برنامج الطهو هذا يسعى إلى «الإجابة بصدق عن هذا السؤال وتوفير متطلبات جمهوره العائلي».

وخصصت الحلقة الأولى من البرنامج عام 1957 لوجبة الكاري على الطريقة الغربية مع المحار، في زمن كان واحد من كل أربعة يابانيين يعاني سوء التغذية.

وخلال أزمة النفط العالمية في سبعينات القرن الماضي، تكيّف البرنامج مع الوضع ورّكز على وصفات غير مكلفة للمشاهدين الذين كانوا يعانون ضائقة مالية.

وفي الثمانينات، عندما بدأت النساء بدخول سوق العمل، كان البرنامج يركّز على الوجبات سريعة التحضير. كذلك بدأ في هذه المرحلة بتقديم وصفات «أطباق الرجال».