أسباب عسر الهضم الدهني.. من التهاب البنكرياس إلى أمراض الأمعاء

يعد عسر الهضم الدهني اضطراباً في التمثيل الغذائي للدهون، وخللاً في قدرة الجسم على تفكيكها وامتصاصها، وفق أطباء الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

وأشارت الجمعية إلى أن الأسباب الأكثر شيوعاً لعسر الهضم الدهني، تكمن في التهاب البنكرياس المزمن، وعدم تحمل الجلوتين، وأمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون.

وأوضحت أن الأعراض الدالة على عسر الهضم الدهني تتمثل في البراز الدهني، أي ارتفاع نسبة الدهون في البراز، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال اللون البني الفاتح للبراز، والرائحة النفاذة، مع وجود رغوة في ماء المرحاض.

وتشمل الأعراض الأخرى الغثيان والتجشؤ المفرط، والقيء والإسهال المتكررين، وانتفاخ وآلام البطن، لاسيما في الجزء العلوي منه، إضافة إلى فقدان الوزن غير المخطط له.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الكامن وراء عسر الهضم الدهني، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.