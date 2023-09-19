متلازمة شوغرن تؤثر في أعضاء الجسم المختلفة

تعد متلازمة شوغرن (Sjögren’s syndrome) مرضاً مناعياً ذاتياً تم تسميته على اسم الطبيب السويدي هنريك شوغرن الذي يعتبر أول من شخص هذه الحالة.

وأوضحت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة أن متلازمة شوغرن عبارة عن مرض مزمن غير قابل للشفاء يؤثر في أعضاء الجسم المختلفة؛ إذ يهاجم جهاز المناعة بشكل خاطئ الغدد اللعابية والغدد الدمعية والغدد المخاطية في الجسم، كما يهاجم أعضاء أخرى من الجسم مثل العضلات والمفاصل والرئة والكلى والكبد والمعدة والبنكرياس والمخ والأعصاب.

وتتمثل الأعراض الدالة على متلازمة شوغرن في جفاف الفم وجفاف العين وجفاف المهبل لدى السيدات ومشاكل الجهاز الهضمي وآلام المفاصل والعضلات واضطرابات سريان الدم، بالإضافة إلى التعب والإعياء.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على المتلازمة مثل قرحة القرنية وورم الغدد الليمفاوية الخبيث وتلف الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية.

وعن سبل العلاج، أشارت الجمعية إلى أنه يمكن مواجهة جفاف العين بواسطة قطرات العين، التي تعمل على تحفيز إنتاج الدموع، بينما يمكن مواجهة جفاف الفم من خلال مضغ العلكة الخالية من السكر مع العناية الجيدة بالفم والأسنان والإقلاع عن التدخين.

ويمكن مواجهة آلام العضلات والمفاصل بواسطة مسكنات الألم والأدوية المثبطة للالتهابات، في حين يمكن مواجهة تلف الأعضاء الداخلية أو الأوعية الدموية بواسطة الأدوية، التي تثبط جهاز المناعة.