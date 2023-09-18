مشكلة فرط التعرق المزعجة.. حلها بسيط

أوردت مجلة Elle المعنية بالصحة والجمال أن مضادات التعرق المحتوية على أملاح الألومنيوم تعد حلاً سحرياً لمشكلة فرط التعرق المزعجة التي تسبب الحرج للبعض؛ إذ تعمل أملاح الألومنيوم على تضييق الغدد العرقية لتحد بذلك من إفراز العرق.

وعن كيفية الاستخدام، أوضحت المجلة أنه ينبغي تنظيف المنطقة المصابة بفرط التعرق وتجفيفها جيداً، ثم وضع طبقة رقيقة من مضاد التعرق وتركه طوال الليل كي يؤتي مفعوله، ثم الاستحمام صباحاً، مع مراعاة إجراء هذه العملية بشكل متكرر إلى أن يتوقف إفراز العرق المفرط.

وأكدت المجلة أن منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) صنفتا مركبات الألومنيوم الموجودة في مزيلات العرق على أنها آمنة للاستخدام البشري.

• تعمل أملاح الألومنيوم على تضييق الغدد العرقية لتحد بذلك من إفراز العرق.