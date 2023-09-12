انخفاض ضغط الدم السبب الأكثر شيوعاً.. أعراض تنذر بمشاكل في الدورة الدموية

عددت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة بعض الأعراض التي تنذر بمشاكل الدورة الدموية، مثل الدوار واضطرابات الرؤية وعدم استقرار المشي وضيق التنفس والشعور بالضعف والإعياء.. وفي أسوأ الأحوال الإغماء.

وأشار أطباء الجمعية إلى أن السبب الأكثر شيوعاً لمشاكل الدورة الدموية يكمن في انخفاض ضغط الدم. ويكون ضغط الدم منخفضاً جداً إذا كان أقل من 100/70 ملم زئبقي لدى النساء، وأقل من 100/60 ملم زئبقي لدى الرجال، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وبسبب انخفاض ضغط الدم يمكن أن تحدث مشاكل الدورة الدموية في ظل ظروف الإجهاد مثل درجات الحرارة العالية وتقلبات درجة الحرارة ونقص الأكسجين ونقص السوائل.

كما يمكن أن تشير مشاكل الدورة الدموية إلى مرض خطير مثل مشاكل القلب أو الكلى أو الغدة الدرقية. ولدى مرضى السكري تشير مشاكل الدورة الدموية إلى انخفاض وشيك في مستوى السكر بالدم.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء مشاكل الدورة الدموية وعلاج في الوقت المناسب، لاسيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس وألم في القلب أو الصدر أو الذراع.

وكتدابير فورية لمواجهة مشاكل الدورة الدموية ينبغي رفع الساقين بعض الشيء كي يتسنى للدم التدفق رجوعاً إلى القلب بشكل أفضل، مع تخفيف الملابس وفتح النوافذ للإمداد بالأكسجين مع شرب الماء.

وللوقاية من مشاكل الدورة الدموية ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع الإقلال من السكر والملح، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين والخمر. كما أن الحمامات المتناوبة (ساخن/بارد) وحمامات الساونا تعمل على تدريب النظام الوعائي.