السعال النفسي.. فتّش عن القلق والضغوط

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الرئة وطب الجهاز التنفسي بأن السعال النفسي، هو سعال لا يرجع إلى أسباب عضوية مثل الربو أو السعال الديكي أو التهاب الشعب الهوائية، وإنما إلى أسباب نفسية مثل القلق والخوف والاضطراب الداخلي والاكتئاب. وبيّنت أن السعال النفسي يتسم بأنه سعال جاف، وغالباً ما يحدث في شكل نوبات وقد يستمر لساعات، ويحدث بشكل متكرر على مدار أسابيع عدة.

ولا يحدث السعال النفسي أثناء النوم، كما أنه لا يتفاقم مع بذل مجهود بدني، إضافة إلى أنه يصبح أعلى صوتاً وأكثر تكراراً عندما يكون المصاب منفعلاً عاطفياً.

وفي كثير من الحالات يمكن ملاحظة وجود صلة بالضغوط النفسية السابقة أو الصراع أو القلق أو الاكتئاب. وأشارت الجمعية إلى أن السعال النفسي أكثر شيوعاً لدى الأطفال، بسبب تعرضهم لأحداث ومواقف حياتية تشكل عبئاً نفسياً عليهم.