دراسة : الحمية في سن مبكرة تحمي من أمراض الشيخوخة

اقترح الباحثون في معهد بابراهام وجود صلة بديلة بين النظام الغذائي والشيخوخة بناءً على دراسات أجريت على الخميرة التي تتشابه في سمات خلوية كثيرة بتكوينها مع البشر والحيوانات. ونشر الدكتور جون هاوسلي وفريقه تجاربهم، التي نشر ملخصها موقع "ساينس ديلي" والتي تبين أن الشيخوخة الصحية يمكن تحقيقها من خلال تغيير النظام الغذائي، وأن اعتلال الصحة الذي يحدث متأخرا "ليس جزءًا لا مفر منه من عملية الشيخوخة".

وإن كان العلماء قد عرفوا منذ فترة طويلة أن تقييد السعرات الحرارية - استهلاك سعرات حرارية أقل بكثير من المعتاد عن عمد دون الإصابة بسوء التغذية - يحسن الصحة في وقت لاحق من الحياة وربما يطيل العمر، إلا أنه ومع ذلك، تظهر الدراسات التي أجريت على الفئران أن تقييد السعرات يجب أن يستمر طوال الحياة لتحقيق هذا التأثير، و أن الفوائد الصحية تختفي عند استئناف النظام الغذائي الطبيعي. أما الأبحاث الجديدة التي أجراها الدكتور هاوسلي على الخميرة فتشير أيضا إلى أن البديل لتقييد السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة خلال دورة الحياة.

"لقد أظهرنا أن النظام الغذائي في بداية الحياة يمكن أن يحول الخميرة إلى مسار أكثر صحة. ومن خلال إعطاء الخميرة نظامًا غذائيًا مختلفًا دون تقييد السعرات الحرارية، تمكنا من قمع الشيخوخة، حيث لا تنقسم الخلايا، و(لا يظهر) فقدان اللياقة في الخلايا المتقدمة في السن." وفق ما قالت الدكتورة دوروتيا هوركاي، الباحثة الرئيسية في الدراسة.

وبدلاً من زراعة الخميرة بالنظام الغذائي المعتاد الغني بالجلوكوز، قام الباحثون بتبديل النظام الغذائي إلى الجالاكتوز ولاحظوا أن العديد من التغيرات الجزيئية التي تصاحب الشيخوخة عادة لم تحدث. وظلت الخلايا المزروعة على الجالاكتوز سليمة تمامًا مثل الخلايا الشابة حتى في وقت متأخر من الحياة، على الرغم من أنها لم تعد تعيش لفترة أطول، مما يدل على أن فترة اعتلال الصحة في نهاية الحياة قد انخفضت بشكل كبير.

"من الأهمية بمكان أن التغيير الغذائي لا يعمل إلا عندما تكون الخلايا شابة، وفي الواقع لا يحدث النظام الغذائي فرقًا كبيرًا في الخميرة القديمة. من الصعب وصف ما يعنيه الشباب بين الخميرة والبشر، ولكن كل هذه الدراسات تشير إلى نفس الاتجاه - لكي تعيش حياة طويلة وصحية، فإن اتباع نظام غذائي صحي منذ سن مبكرة يحدث فرقا" .

وتعتبر الخميرة كائنات حية نموذجية جيدة لدراسة الشيخوخة لأنها تشترك في العديد من نفس العمليات الخلوية مع الحيوانات والبشر. ويساعدنا هذا الطريق من البحث عن طريقة أكثر قابلية للتحقيق لتحسين الشيخوخة الصحية من خلال النظام الغذائي مقارنة بالتقييد المستمر والشديد للسعرات الحرارية، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، كما قالت الدراسة.