الصداع المصاحب للسعال.. انتبهوا للأعراض جيداً

أفادت الجمعية الألمانية للصداع والصداع النصفي بأن الصداع المصاحب للسعال ينقسم إلى نوعين: أولي وثانوي، موضحة أن الصداع المصاحب للسعال الأولي غالباً ما يكون غير ضار، ويحدث نتيجة لوجود ضغط على الرأس عند السعال أو في حالات أخرى مثل العطس وتنظيف الأنف والانحناء والضحك والبكاء والغناء والضغط أثناء التبرز.

وغالباً ما يستمر هذا النوع من الصداع بين ثانية واحدة و30 دقيقة، وعادة ما يصيب النطاق الأمامي من الرأس وكذلك الجانبين.

وغالباً ما يرجع ارتفاع الضغط في الدماغ أثناء السعال إلى حدوث بعض التغيرات مثل زيادة حجم السائل النخاعي.

وأضافت الجمعية أن الصداع المصاحب للسعال الثانوي ينشأ نتيجة لمرض خطير في الدماغ أو منطقة الرأس، مثل تشوه الحفرة القحفية الخلفية وتشوهات عند التقاطع بين الرأس والرقبة، مثل تسطيح قاعدة الجمجمة ونزيف بين السحايا وانتفاخ الأوعية الدموية الدماغية.

لذا ينبغي استشارة الطبيب إذا كان الصداع المصاحب للسعال يقترن بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والضوضاء. ويمكن تشخيص الإصابة بهذه الأمراض من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي للرأس.

• الصداع المصاحب للسعال الأولي غالباً ما يكون غير ضار، ويحدث لوجود ضغط على الرأس عند السعال.