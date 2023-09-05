الإنصات لإشارات الجسم ضروري بعد التبرع بالدم

أكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا أن المتبرع بالدم يجب عليه التأكد من أنه لا يعاني أمراض فقر الدم أو داء السكري أو التهاب الكبد الوبائي من النوعين B أو C أو الزهري أو فيروس نقص المناعة البشرية.

كما ينبغي ألا يكون المتبرع قد أصيب بعدوى مثل نزلة البرد خلال آخر سبعة أيام. ومن المهم ألا يقل عمر المتبرع عن 18 عاماً وألا يزيد عمره على 60 عاماً، وألا يقل وزن الجسم عن 50 كغم.

ومن ناحية أخرى لا ينبغي التبرع بالدم على معدة فارغة؛ إذ يجب تناول طعام خفيف قليل الدسم مع مراعاة شرب السوائل على نحو كاف بمعدل 1.5 لتر. ومن الأفضل لهذا الغرض شرب المياه أو عصائر الفواكه. وبعد التبرع بالدم، ينبغي تناول طعام خفيف وشرب السوائل بشكل كاف، مع مراعاة عدم ممارسة الرياضة بشكل مكثف في يوم التبرع؛ إذ ينبغي ممارسة الرياضة على نحو معتدل مع الإنصات لإشارات الجسم والتوقف عن ممارستها فور الشعور بالتعب والإعياء.

• ينبغي ألا يكون المتبرع قد أصيب بعدوى مثل نزلة البرد خلال آخر سبعة أيام.