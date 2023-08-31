وصفة مفيدة للشعر الجاف والهائش

يصف مختصّون في الصحة والجمال شمع النحل بأنه بمثابة سر صحة وجمال الشعر، إذ يساعد على التمتع بشعر قوي ولامع.

وأوضحت مجلة Instyle أن شمع النحل يمتاز بأنه غني بفيتامين (A) والأحماض الدهنية الطبيعية، وبالتالي يعمل على تهدئة فروة الرأس والحفاظ على رطوبة الشعر، إضافة إلى حماية الشعر من المؤثرات الخارجية.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن شمع النحل يدخل ضمن مكونات الشامبو ومرطب الشعر، مشيرة إلى أنه يعد مفيداً للشعر الجاف والهائش بصفة خاصة.