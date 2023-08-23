توظيف الجهاز المناعي للجسم لعلاج سرطان المبيض

توصلت دراسة علمية - أجريت في أستراليا - إلى إمكانية استخدام نوع من بروتينات الجهاز المناعي للجسم في علاج سرطان المبيض.

واكتشف فريق من الباحثين من معهد هدسون للأبحاث الطبية في أستراليا إلى إمكانية استخدام بروتين «إنترفيرون إيبسيلون»، الذي يوجد داخل الجهاز التناسلي للمرأة في علاج السرطان.

وتهدف هذه الدراسة - التي نشرتها الدورية العلمية «نيتشر» - إلى تطويع منظومة بروتينات الإشارة، وهي جزء من الجهاز المناعي للجسم، في علاج سرطان المبيض.

ويقول البروفسير بول هيرتسوج، أحد أعضاء فريق الدراسة، إن «أكثر من 1000 امرأة في أستراليا توفيت العام الماضي بسبب سرطان المبيض، كما أن احتمالات أن تظل مريضة سرطان المبيض على قيد الحياة أكثر من خمس سنوات بعد إصابتها بالمرض لا تتجاوز 50%».

وأوضح هيرتسوج في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس»، المتخصص في الأبحاث الطبية أن «معظم العلاجات الشائعة لسرطان المبيض لها فاعلية محدودة، كما أن المرض يقاوم العلاج الكيميائي، وكثيراً ما يتم تشخيصه في وقت متأخر».

وتقول الباحثة نيكول كامبيل: «إن وسائل العلاج المناعي قطعت شوطاً طويلاً في علاج أنواع أخرى من السرطان، ولكنها لاقت نجاحاً محدوداً في علاج سرطان المبيض، ونحن نسعى إلى التصدي لهذه المشكلة». وذكر أن «حقن المريضات بهذا البروتين يؤدي إلى كبح نمو الأورام السرطانية في المبيض، لاسيما في الحالات التي ينتشر فيها المرض داخل التجويف البريتوني».

• 1000 امرأة في استراليا توفيت العام الماضي بسبب سرطان المبيض.