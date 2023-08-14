أسباب الإصابة بالتهاب «الكبد B»

أفادت مؤسسة الكبد الألمانية بأن التهاب «الكبد B» هو التهاب فيروسي يُصيب الكبد عبر نقل الدم أو الجنس غير المحمي.

وأوضحت أن أعراض الإصابة بالتهاب «الكبد B»تتمثل في اصفرار بياض العين والجلد والحكة، إضافة إلى الشعور بالغثيان والإعياء.

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي غالباً ما يتم بواسطة الأدوية المضادة للفيروسات، لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على التهاب «الكبد B» المتمثلة في تليف الكبد وسرطان الكبد.

من جانبها، أوصت اللجنة الدائمة للتطعيمات بألمانيا بتلقي تطعيم ضد التهاب «الكبد B»، لاسيما بالنسبة للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به، مثل مرضى غسيل الكلى، وكذلك الرضع والأطفال الصغار، لأن الالتهاب قد يتخذ مساراً مزمناً لديهم.

• الأطباء يوصون بتلقي تطعيم ضد التهاب الكبد B، لاسيما للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به.