قبل انتهاء الصيف.. عرض مميز من «والدورف دبي بالم جميرا»

مع اقتراب نهاية موسم الصيف وبدء الفصل الدراسي، يعد «والدورف أستوريا دبي بالم جميرا» فندق الوجهة المثالية للاستمتاع بعطلة عائلية مميزة، والهروب من حرارة الجو، مع مجموعة من المرافق الفندقية الفخمة.

وتلتقي المتعة العائلية مع الاسترخاء الهادئ في «والدورف أستوريا دبي بالم جميرا»، حيث يمكن لجميع الأعمار الاستفادة من إقامتهم إلى أقصى حد هذا الصيف. وسيحب الأطفال السباحة في المسبح الذي يتم التحكم في درجة حرارته أو البحث عن الظل، مع مجموعة من الأنشطة المثيرة في نادي كوكوز الخاص بالأطفال.

وفي هذا الشهر سيعيد مطعم «سوشيال» فتح أبوابه ويطلق قائمة جديدة رائعة في جو مجدد ومريح بقيادة الشيف الإيطالي الشهير كارمين فارافولو، الذي سيثير إعجاب رواد المطعم بأطباقه المنسقة بعناية، والمعدة باستخدام منتجات عالية الجودة وتقنيات أصلية. ويمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأطباق الشهية، أو الانغماس في تجربة «طاولة الشيف»، حيث يتناول الضيوف الطعام على طاولة في قلب المطبخ مع الشيف.

ويتميز الفندق بجناح نادي اللؤلؤة بغرفتي نوم، مع عالم الفخامة المكوّن من غرفتي نوم، من خلال بهو كبير يؤدي إلى غرفة معيشة رائعة مزينة بصالة ومطبخ مجهز بالكامل، وغرفة طعام أنيقة. وتستمر الميزات الفاخرة مع مكتب منفصل، ما يوفر مزيجاً مثالياً من الراحة والرقي. اكتشف غرفتي نوم رائعتين، غرفة النوم الرئيسة التي تحتوي على سرير بحجم كينج، وغرفة النوم الثانية التي توفر سريرين بحجم كوين، وتطل جميعها على شرفة فسيحة تكشف مناظر خلابة لنخلة جميرا.