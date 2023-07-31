5 نصائح لمكياج يومي سهل وسريع

تستخدم معظم النساء «الفلاتر» أثناء التصوير للحصول على بشرة مثالية ومن دون شوائب، وهذا ما دفع خبيرة الماكياج الإيرلندية إيمي كونولي، مؤسسة «سكالبتد باي إيمي»، إلى استخدام تقنيات محددة في الماكياج للحصول على بشرة مثالية. وترى كونولي أن هناك مجموعة من المستحضرات الأساسية التي يجب أن تكون في حقيبة السيدة، والتي تمنحها الماكياج الرائع، كما يمكنها بسهولة تغيير الإطلالة من نهارية إلى مسائية. وقدمت مجموعة من النصائح التي تعتمدها لتطبيق ماكياج يومي سهل وسريع، مركزة على خمس خطوات أساسية لإبراز جمال البشرة وإشراقها.

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